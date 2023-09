Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist weiter auf Talfahrt. Die Exporterwartungen der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen fielen von minus 6,5 Punkten im August auf minus 11,3 Punkte im September. Das ist der schlechteste Wert seit drei Jahren. „Die Ausfuhr in alle wichtigen Regionen ist gegenwärtig rückläufig“, sagte Umfrageleiter Klaus Wohlrabe am Dienstag in München.



Demnach rechnen nur die Hersteller von Lederwaren und Möbeln sowie einige Betriebe der Nahrungsmittelindustrie mit einem Zuwachs - alle anderen Branchen erwarten eher einen Rückgang. Im August aufgekeimte Hoffnungen auf Zuwächse in der Chemiebranche sind wieder verflogen. Auch die Automobilhersteller sind etwas skeptischer geworden.