Außenhandel China Foto: Uncredited/CHINATOPIX/dpa up-down up-down Außenhandel IfW: China stellt im März Exportrekord auf Von dpa | 05.07.2023, 11:37 Uhr

Weltrekord: Noch nie hat ein Land in einem Monat mehr ausgeführt wie China im vergangenen März. Deutschland schneidet in Sachen Exporte dagegen nicht so gut ab.