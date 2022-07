ARCHIV - In der Montagehalle eines Windenergieanlagenbauers arbeitet ein Mitarbeiter am Getriebe einer Windkraftanlage. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Tarifverhandlungen IG Metall fordert 8,0 Prozent mehr Gehalt Von dpa | 11.07.2022, 17:57 Uhr

Die Inflation in Deutschland ist hoch. Deshalb und wegen der guten Ertragslage in der Branche geht die IG Metall mit einer hohen Forderung in die Tarifverhandlungen.