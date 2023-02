Digitalbereich Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Studie Im Digitalbereich droht ein wachsender Fachkräftemangel Von dpa | 21.02.2023, 13:40 Uhr

Digitalexperten könnten in den kommenden Jahren in Deutschland noch knapper werden, heißt es in einer neuen Studie. Das dürfte Folgen für die Wirtschaft insgesamt haben.