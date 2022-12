Kostenexplosionen und Mogelpackungen von Lebensmitteln stehen im Kontrast zu Konsumenten, die aufgrund steigender Lebensunterhaltskosten zunehmend sparen wollen, teilweise sogar müssen. Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Steigende Lebensmittelpreise Der Verbraucher ächzt unter der Inflation - und wird dabei noch für dumm verkauft Meinung – Corinna Clara Röttker | 13.12.2022, 14:51 Uhr

Die Inflation in Deutschland ist weiterhin hoch. Vor allem Lebensmittelpreise in Supermärkten steigen weiter an. Eine Besserung ist nicht in Sicht – auch weil Unternehmen tricksen, wo es geht.