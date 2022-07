Inflation im Euroraum FOTO: Manu Fernandez up-down up-down Alles wird teurer Inflations-Rekord in der Euro-Zone Von dpa | 01.07.2022, 17:07 Uhr

Der Inflationswert in der Eurozone ist so hoch wie nie. 8,6 Prozent beträgt der Wert. In einigen Euro-Ländern liegt der Wert aber deutlich höher.