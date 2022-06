ARCHIV - Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Inflations- und Zinssorgen drücken schwer Von dpa | 10.06.2022, 10:07 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag weiter abwärts gegangen. Inflationssorgen und die tags zuvor angekündigte Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB) drückten auf die Stimmung der Anleger. Daher hatten am Donnerstag auch die US-Börsen letztlich kräftig nachgegeben.