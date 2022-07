ARCHIV - In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa FOTO: Manu Fernandez up-down up-down Preise Inflationsrate steigt in der Eurozone auf Rekordwert Von dpa | 01.07.2022, 11:25 Uhr

In Europa steigen die Preise - angefacht durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Restriktionen in China - auf historische Werte.