First Republic Bank Foto: Jeff Chiu/AP Bankenkollaps JP Morgan Chase übernimmt First Republic Bank Von dpa | 01.05.2023, 15:31 Uhr

In den USA ist ein weiteres strauchelndes Geldhaus am Ende. In einer staatlich koordinierten Rettungsaktion übernimmt der Branchenführer JP Morgan Chase die in Schieflage geratene First Republic Bank.