Kampf um Industrie: Bedarf an 477-Milliarden pro Jahr Von dpa | 30.01.2023, 20:02 Uhr

Um die Klimaziele in Europa einhalten zu können und bei den Arbeitsplätzen in der Industrie wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die EU-Kommission viel mehr und tiefer in die Tasche greifen als bisher.