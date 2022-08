Bundeskartellamt Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Verbraucher Kartellamt hat Entwicklung der Kraftstoffpreise im Visier Von dpa | 30.08.2022, 11:18 Uhr

Wie entwickeln sich die Preise in Krisenzeiten, vor allem an der Tankstelle? Das Bundeskartellamt will in nächster Zeit besonders genau hinschauen.