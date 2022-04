ARCHIV - Blick auf das VW Werk Kassel in Baunatal. Foto: Uwe Zucchi/dpa/Archivbild FOTO: Uwe Zucchi E-Mobilität Kassel wird zentrales Zulieferwerk für VW-Elektroautos Von dpa | 29.04.2022, 17:07 Uhr

Das Volkswagen-Werk Kassel in Baunatal soll zum Schlüssellieferanten für die Elektrofahrzeuge des Wolfsburger Autobauers erweitert werden. Wie VW am Freitag mitteilte, investiert der Konzern dazu bis 2026 rund 1,2 Milliarden Euro. Davon entfallen mehr als zwei Drittel auf die Entwicklung und Fertigung von E-Komponenten. „Die Anzahl der aktuell 18 Fertigungslinien für E-Motoren und weitere E-Komponenten wird sich in den kommenden vier Jahren verdoppeln“, hieß es in der Mitteilung. Langfristig solle der nordhessische Standort zum reinen E-Werk und zum Systemanbieter für die E-Mobilität werden.