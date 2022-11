In Großbritannien werden Eier knapp. Symbolfoto: Imago Images/MiS up-down up-down Vogelgrippe und hohe Kosten Keine Eier in Großbritannien: Droht Deutschland das gleiche Problem? Von Laurena Erdmann | 24.11.2022, 14:17 Uhr

Großbritannien gehen die Eier aus: In Supermärkten sind die Regale leer und das „Full English Breakfast“ wird in einigen Pubs ohne Ei serviert. Droht ein gleiches Problem auch in Deutschland?