Maschinenbau Kion übertrifft gedämpfte Erwartungen: Keine Prognose Von dpa | 28.04.2022, 10:05 Uhr

Der Gabelstapler-Hersteller Kion blickt nach einem erwartungsgemäß schwachen ersten Quartal weiterhin ungewiss auf das Gesamtjahr. Die Jahresprognose bleibe aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt, teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Umsatz, Auftragseingang sowie das bereinigte operative Ergebnis und der Gewinn fielen in den ersten drei Monaten 2022 jedoch besser aus als erwartet. Anfang April hatte Kion eine Gewinnwarnung herausgegeben.