Autozulieferer Krieg und teure Rohstoffe: Ausblick von Conti trübt sich ein Von dpa | 21.04.2022, 13:15 Uhr

Der Autozulieferer Continental stellt sich wegen der wirtschaftlichen Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine und der gestiegenen Rohstoffkosten auf einen schwierigeren Jahresverlauf ein. Am Donnerstag senkte der Dax-Konzern aus Hannover seine Prognose für den bereinigten Gewinn auf einen Anteil von noch 4,7 bis 5,7 Prozent am erwarteten Umsatz für 2022. Bislang hatte Conti zwischen 5,5 und 6,5 Prozent als Ertragsspanne im laufenden Geschäft erwartet.