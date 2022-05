«Future Moves» (Zukunft bewegt) steht auf einem Bildschirm in einer Messehalle. Foto: Jonas Walzberg/dpa FOTO: Jonas Walzberg Prominenz Kutcher und Tarantino bei Digitalmesse OMR erwartet Von dpa | 17.05.2022, 18:29 Uhr

Das Hamburger Digital-Festival OMR kann am Mittwoch mit Prominenz aus Hollywood aufwarten. Am Abschlusstag des Branchentreffens mit Zehntausenden Besuchern werden Schauspieler Ashton Kutcher (15.10 Uhr) und Star-Regisseur Quentin Tarantino (17.45 Uhr) auf der Hauptbühne als Redner erwartet. Nach dem großen Andrang am Dienstag mit zum Teil langen Wartezeiten rechnet OMR-Chef Philipp Westermeyer mit einem reibungsloseren Ablauf an Tag zwei.