Für die Pipeline fanden bereits im Frühjahr Probebohrungen statt. FOTO: Gasunie Deutschland up-down up-down LNG-Terminal in Brunsbüttel Schon Ende 2023 soll Flüssiggas durch Norddeutschland fließen Von Joachim Möller | 20.07.2022, 09:51 Uhr

Die Flüssiggas-Pipeline durch Steinburg und Pinneberg soll Ende 2023 fertig sein, in dieser Woche können noch die Antragunterlagen eingesehen werden. Kritik an Trassenverlauf und an der einmaligen Entschädigung kommt vom Bauernverband.