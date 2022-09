Lufthansa-Piloten streiken am Freitag Foto: BORIS ROESSLER up-down up-down Piloten-Streik Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken Von dpa | 01.09.2022, 08:27 Uhr

Wer am Freitag fliegen will, hat Pech gehabt. Sämtliche Lufthansa-Flüge aus Deutschland werden bestreikt. Was die Piloten wollen.