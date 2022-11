Eden Tower Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down Immobilien Luxus-Wohntürme ziehen reiche Kunden an Von dpa | 01.11.2022, 09:33 Uhr

Schick, teuer, schwindelerregend: Im Immobilienboom sind Wohntürme in deutschen Großstädten in den Himmel gewachsen. Sie zielen auf eine mondäne Klientel. Doch die raueren Zeiten am Immobilienmarkt machen auch vor den Luxusprojekten nicht Halt.