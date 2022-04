ARCHIV - Die Fahne des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) weht vor einem Haus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow DGB Mai-Veranstaltungen: Themen Ukraine und soziale Sicherheit Von dpa | 26.04.2022, 13:40 Uhr

In Niedersachsen planen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften zum 1. Mai an diesem Sonntag mehr als 60 Kundgebungen und weitere Veranstaltungen. Übergreifende Themen sollen Friedensappelle wegen des Ukraine-Krieges, Forderungen nach mehr sozialer Sicherheit und besseren Perspektiven für Berufsanfänger sowie der Bedarf an staatlichen Investitionen sein. Bezirkschef Mehrdad Payandeh stellte das Programm am Dienstag in Hannover vor.