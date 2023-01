Privatjet Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Umwelt Mehr Flüge mit Privatjets - Kritik an Klimaschäden Von dpa | 12.01.2023, 14:33 Uhr

10 Millionen Tonnen CO2 sind kein Pappenstiel. Allein in Europa haben Privatjets diese Menge an Treibhausgas in die Luft abgegeben. Dabei seien die Flüge meistens überflüssig, urteilt ein Klima-Forscher.