EU-weites Verbot Darum gibt es ab Mitte Oktober keinen Glitzer mehr und | 05.10.2023, 06:00 Uhr Von Eva Dorothée Schmid dpa | 05.10.2023, 06:00 Uhr Glitzer soll bereits ab 15. Oktober vom Markt verschwinden, wenn er aus Mikroplastik besteht.

Unmengen von Mikroplastik gelangen in die Umwelt und damit in unsere Nahrung. Das will die Europäische Kommission nun ändern. Sie hat ein Verbot erlassen, das zum Teil schon Mitte Oktober in Kraft tritt. Dann darf beispielsweise kein Glitzer mehr verkauft werden.