Züge der Deutschen Bahn (DB) stehen am Hauptbahnhof Dresden auf einem Gleis. Foto: Sebastian Kahnert/dpa FOTO: Sebastian Kahnert Verkehr Ministerium: 9-Euro-Ticket gilt nicht für Reisen ins Ausland Von dpa | 20.05.2022, 15:55 Uhr

Das 9-Euro-Ticket kann nach Angaben des NRW-Verkehrsministeriums in der Regel nicht für Reisen in die europäischen Nachbarländer Belgien und die Niederlande genutzt werden. Dafür müsse weiterhin ein entsprechendes Ticket aus dem jeweiligen Nahverkehrs- oder aus dem „NRW-Tarif“ gelöst werden, teilte das Ministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Eine regionale Ausnahme gebe es beim Aachener Verkehrsverbund. Dort sei die Nutzung auch auf Linien der ASEAG in Kelmis, Vaals und Kerkarde gestattet. Es gebe auch die Möglichkeit, mit dem 9-Euro-Ticket die Linie „SB 3“ nach Sittard und die MultiBus-Linien in die Niederlande zu nutzen.