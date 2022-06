Bis Ende Juni schließt die Modefirma Orsay alle Filialen in Deutschland. FOTO: imago images/Sabine Gudath Mehrere Faktoren ausschlaggebend Bis Ende Juni: Modefirma Orsay schließt alle Filialen in Deutschland Von AFP | 07.06.2022, 10:49 Uhr

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg: Am Ende war es für die rund 130 Orsay-Filialen in Deutschland zu viel. Die Modefirma schließt alle Standorte in Deutschland, etwa 1200 Mitarbeiter müssen sich einen neuen Job suchen.