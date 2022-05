Milch im Supermarkt: Aufgrund des Energiepreis-Schocks und des Ukraine-Krieges könnte die Bio-Milch bald billiger sein als die konventionelle Konkurrenz. FOTO: Rolf Vennenbernd/dpa Nach Energiepreiskrise und Ukraine-Krieg Preise steigen: Bio-Milch im Supermarkt bald billiger als normale H-Milch? Von Dirk Fisser | 07.05.2022, 08:01 Uhr

Die Energiekrise und der Ukraine-Krieg stellen den Milch-Markt in Deutschland auf den Kopf: Gut möglich, dass Bio-Milch bald billiger ist als die klassische H-Milch. So oder so wird es für die Verbraucher wohl teurer.