ARCHIV - Der Twitter-Account von Elon Musk. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Internet Musk will bei Twitter-Funktionen mitreden Von dpa | 16.06.2022, 20:11 Uhr

Noch ist unklar, ob Elon Musk am Ende Twitter-Eigentümer wird. Doch sollte er den Kurzmitteilungsdienst übernehmen, so will er bei der Produktentwicklung kräftig mitwirken. Eine nicht so erfreuliche Message gibt es an die Belegschaft.