Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im Emsland drängt die Frage, was mit den 200.000 Schweinen in der Sperrzone geschehen soll. FOTO: Lars Klemmer/dpa up-down up-down In der Sperrzone wird es eng Schweinepest: Werden Schweine Hunderte Kilometer zum Schlachten gefahren? Von Dirk Fisser | 21.07.2022, 04:55 Uhr

Langsam wird es in manchem Stall in Niedersachsen eng. Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb im Emsland stellt sich die Frage: Wohin mit all den Schweinen aus der Sperrzone? Es geht um 200.000 Tiere, die über kurz oder lang geschlachtet werden müssen.