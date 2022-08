ARCHIV - Der weltweite Bedarf an Erdöl wird laut dem Produzenten-Verband Opec dieses Jahr etwas geringer ausfallen als erwartet. Foto: Lisa Leutner/AP/dpa FOTO: Lisa Leutner up-down up-down Energie Opec senkt Ausblick für globale Wirtschaft und Öl-Nachfrage Von dpa | 11.08.2022, 14:50 Uhr

Der Produzenten-Verband Opec hat seine Prognose für das weltweite Wachstum in einem neuen Bericht heruntergeschraubt. Das liegt unter anderem an dem Krieg in der Ukraine und den Corona-Maßnahmen.