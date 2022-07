ARCHIV - Porsche lockt Anleger vor dem geplanten Börsengang mit hohen Renditezielen. Foto: Marijan Murat/dpa FOTO: Marijan Murat up-down up-down Auto VW-Tochter Porsche legt Latte für Rendite hoch Von dpa | 18.07.2022, 16:05 Uhr | Update vor 25 Min.

Die Zahl sehr reicher Menschen nimmt zu - davon will der Sportwagenbauer profitieren. Ebenso von reinen Elektroautos: Porsche will in den kommenden Jahren ihre Profitabilität deutlich steigern.