Statistisches Bundesamt Preisanstieg: Wohnimmobilien mehr als 10 Prozent teurer Von dpa | 23.09.2022, 08:46 Uhr

Wohnimmobilien in Deutschland werden teurer und teurer. Vor allem in Top-Metropolen und in dünn besiedelten ländlichen Kreisen stiegen die Preise deutlich. Doch mancherorts ist zumindest ein verlangsamter Preisanstieg festzustellen.