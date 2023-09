Analyse der Böckler-Stiftung Reallöhne in Deutschland sinken weiter – trotz Tarifsteigerungen Von dpa | 07.09.2023, 13:20 Uhr Mehr Geld auf dem Konto, aber nach wie vor weniger im Portemonnaie: Die Reallöhne in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2023 erneut gesunken. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down

Die Tariflöhne sind 2023 in Deutschland um einiges angehoben worden, die Inflation können sie dennoch nicht ausgleichen. Und so sinken die Reallöhne weiter. Laut Experten ist aber Besserung in Sicht.