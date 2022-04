Rewe FOTO: Uwe Zucchi Geschäftszahlen Rewe-Gruppe steigert Umsatz auf 76,5 Milliarden Euro Von dpa | 05.04.2022, 11:57 Uhr | Update vor 25 Min.

Trotz andauernder Belastungen durch die Pandemie hat der Handels- und Touristikkonzern Rewe im vergangenen Jahr beim Umsatz erneut zugelegt. Die Umsätze aus den fortgeführten Geschäften kletterten in der Rewe-Gruppe nach vorläufigen Zahlen um 2,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte.