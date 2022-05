Das Rheinmetall Logo auf dem Rheinmetall Gebäude in Düsseldorf. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young Rüstungsindustrie Rheinmetall: Verdopplung des Geschäfts mit der Bundeswehr Von dpa | 10.05.2022, 12:47 Uhr

Der Panzer- und Artillerie-Hersteller Rheinmetall geht davon aus, dass er sein Geschäft mit der Bundeswehr künftig verdoppelt. In den vergangenen Jahren habe man pro Jahr etwa zwei Milliarden Euro vom Bund bekommen, künftig dürften es mindestens vier Milliarden Euro pro Jahr werden, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Dienstag in Düsseldorf bei der Hauptversammlung des größten deutschen Rüstungskonzerns. Voraussetzung hierfür sei, dass der Anteil an den jährlichen Bundeswehr-Investitionen mindestens gleich bleiben werde. Davon ist der Manager überzeugt.