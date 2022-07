ARCHIV - Eine Ryanair-Maschine hebt auf dem Flughafen Palma ab. Foto: Clara Margais/dpa FOTO: Clara Margais up-down up-down Luftverkehr Ryanair peilt nach gutem Quartal starken Sommer an Von dpa | 25.07.2022, 10:35 Uhr

An vielen Flughäfen in Europa herrscht derzeit Chaos - Ryanair-Chef Michael O'Leary will dennoch deutlich mehr Flüge anbieten als vor der Corona-Pandemie. Mit einer Gewinnprognose ist er aber noch zurückhaltend.