Verbraucher Schlecht fürs Portemonnaie: Preise steigen wieder stärker Von dpa | 11.07.2023, 06:04 Uhr

Die Inflation in Deutschland hat im Juni wieder an Tempo gewonnen. Vor allem gestiegene Lebensmittelpreise zehren an den Budgets der Menschen.