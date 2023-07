Siemens Foto: Daniel Vogl/dpa up-down up-down Industrie Siemens baut Standort Erlangen für halbe Milliarde aus Von dpa | 13.07.2023, 15:56 Uhr

In Deutschland wird über die Deindustrialisierung diskutiert, Siemens investiert in den Standort. Man fühle sich damit „nicht als Geisterfahrer“, so Konzernchef Busch.