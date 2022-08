Die Deutsche Bahn will Strom sparen. FOTO: dpa/Moritz Frankenberg up-down up-down Energiekrise So will die Bahn ihre Beschäftigten zum Energiesparen motivieren und | 02.08.2022, 11:07 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 02.08.2022, 11:07 Uhr

Die Deutsche Bahn ist der größte Stromabnehmer in Deutschland. In der Energiekrise will die Bahn den Verbrauch nun kürzen – und ihre Mitarbeiter zum Stromsparen motivieren.