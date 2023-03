Gegen den 32-jährigen Hendrik Holt könnte am Freitag das Urteil verkündet werden. Foto: Friso Gentsch up-down up-down Fragen zu Spahns Aussage Urteil könnte fallen: Was erwartet Hendrik Holt am Freitag? und | 21.03.2023, 18:01 Uhr Von Nina Kallmeier Dirk Fisser | 21.03.2023, 18:01 Uhr

Im Masken-Prozess um Hendrik Holt könnte es am Freitag das Urteil geben. Was den 32-Jährigen erwarten könnte – und hat Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor Gericht in Osnabrück die Wahrheit gesagt?