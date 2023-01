DZ-Bank Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Finanzen Spareifer lässt Geldvermögen weiter steigen Von dpa | 02.01.2023, 12:07 Uhr

Die privaten Haushalte in Deutschland sind so reich wie nie. Doch die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges gehen an den Geldvermögen nicht spurlos vorbei. Die Aussichten für 2023 sind gemischt.