Verkehr Strecke Hamburg-Rostock: Bahn rüstet in MV mit WLAN auf 16.05.2022

Auf der Zugstrecke von Rostock über Schwerin nach Hamburg haben Zugreisende im Regional-Express künftig Internetzugang. Am Montag stellte die Deutsche Bahn ihren ersten modernisierten RE-Doppelstockwagen mit WLAN vor, der im Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern zum Einsatz kommt. „Insgesamt wurde bereits ein Drittel der insgesamt 38 Wagen der Frischekur unterzogen, alle weiteren folgen bis zum Herbst“, teilte das Unternehmen am Montag in Schwerin mit. Die Modernisierung der Regionalzüge im Nordosten habe im Januar 2022 begonnen.