Streikende Mitglieder der EVG vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Die Arbeitsniederlegung ist aus Sicht der Gewerkschaft „notwendig und verhältnismäßig“. Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Streik legt Bahn und Flughäfen lahm „Seid sauer auf die Arbeitgeber, nicht auf uns!“ So rechtfertigen sich die Streikenden Von Yannick Kitzinger | 27.03.2023, 16:56 Uhr

Der Arbeitskampf hat den Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen in Deutschland am Montag weitgehend zum Erliegen gebracht. Berufspendler und Reisende sind sauer. Ist der Streik gerechtfertigt? Ja, sagen Streikende in Hamburg aus Überzeugung.