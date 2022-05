ARCHIV - Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, spricht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Bund und Länder Streit ums Geld bei Treffen der Verkehrsminister Von dpa | 05.05.2022, 02:50 Uhr

Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes informieren am heutigen Tag (12.30 Uhr) in Bremen über Ergebnisse ihrer Beratungen. Hauptthema dürften das geplante 9-Euro-Monatsticket sowie ein Finanzstreit über den öffentlichen Nahverkehr sein. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund. An einer Pressekonferenz nehmen unter anderen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) teil, die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz.