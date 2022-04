Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf die Kosten für Benzin und Diesel. FOTO: imago images/blickwinkel Hohe Profite in Europa Studie: So viel verdienen Mineralölkonzerne an den hohen Spritpreisen Von Jakob Patzke | 07.04.2022, 12:18 Uhr

Mit dem Krieg in der Ukraine sind die Preise für Benzin und Diesel in die Höhe geschossen. Während Verbraucher tief in die Tasche greifen müssen, bereichern sich die Mineralölkonzerne vor allem in Deutschland, wie eine aktuelle Studie zeigt.