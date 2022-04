Sparbuch der Sparkasse FOTO: Candy Welz Umfrage Trotz Inflation und Zinsflaute: Sparer bleiben Sparbuch treu Von dpa | 15.04.2022, 06:50 Uhr | Update vor 9 Min.

Trotz gestiegener Inflationsraten legen die meisten Menschen in Deutschland ihr Geld weiterhin in kaum verzinsten Sparformen an.