Trotz des Kälteeinbruchs in den vergangenen Tagen sprießt der Spargel auf den Feldern der niedersächsischen Anbaugebiete. Mittlerweile seien die Erntemengen auf den insgesamt 5000 Hektar großen Flächen so gestiegen, dass es Ostern ausreichende Mengen Spargel geben werde, teilte das Landvolk Niedersachsen am Donnerstag in Hannover mit. Den Erzeugern zufolge ist auch die Nachfrage im Moment sehr gut.