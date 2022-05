ARCHIV - Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" der Reederei TUI Cruises steuert den Hafen an. Foto: Jens B?ttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Tourismus TUI Cruises lässt Maskenpflicht an Bord Ende Mai fallen Von dpa | 17.05.2022, 12:54 Uhr

Kreuzfahrtgäste der Reederei TUI Cruises können ab Ende Mai die Coronamasken an Bord der „Mein Schiff“-Flotte ablegen. „Für alle Reisen der Sommersaison ab dem 29. Mai 2022 wird die Maskenpflicht an Bord aufgehoben“, teilte TUI Cruises am Dienstag in Hamburg mit. Ausnahmen seien allerdings möglich, wenn es für Fahrtgebiete abweichende Regeln gibt.