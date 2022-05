An den Aktienmärkten geht es gegenwärtig turbulent zu. FOTO: Silas Stein/Imago Images Geld anlegen in Aktienfonds Turbulente Börse: Sollte ich jetzt mit einem ETF-Sparplan anfangen? Von Corinna Clara Röttker | 22.05.2022, 08:00 Uhr

An den Aktienmärkten geht es auf und ab, viele Kleinanleger sind in Sorge. Doch den ETF-Sparplan jetzt zu unterbrechen, wäre eine schlechte Idee, sagen Experten vom Bankenverband, und erklären, warum sich ein Sparplan selbst in unsicheren Börsenzeiten lohnt.