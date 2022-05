Ein Paternoster ist ein spezieller Fahrstuhl: Er ist immer in Bewegung und zwar im Kreis. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Wirtschaft Über Zahnräder immer rundherum Von dpa | 16.05.2022, 16:04 Uhr

Dieser Fahrstuhl steht niemals still. Trotzdem kann man immer einsteigen; es gibt nicht mal Türen. Paternoster heißen diese speziellen Fahrstühle. Ihre Kabinen kreisen mithilfe riesiger Zahnräder an starken Stahlseilen in einer langen Runde von oben nach unten. Wer in ein anderes Stockwerk will, steigt ein, wenn die Kabine langsam vorbeifährt.