Trotz gestiegener Energiepreise sehen sich mittelständische Unternehmen in Deutschland gut aufgestellt. KfW Umfrage: Mittelstand stemmt bislang steigende Energiekosten Von dpa | 24.05.2022, 08:12 Uhr

Mittelständische Unternehmen in Deutschland sind trotz deutlich gestiegener Energiekosten zuversichtlich. Sie geben in die Preise in der Regel an die Kunden weiter.