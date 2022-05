ARCHIV - Wieder zu Tisch: Das Gastgewerbe hat im März 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Umsatzplus verbucht. Foto: Jens Kalaene/dpa/Illustration FOTO: Jens Kalaene Corona-Pandemie Umsatzplus für Gastgewerbe - Vorkrisenniveau noch entfernt Von dpa | 17.05.2022, 08:53 Uhr

Im März 2021 war das Gastgewerbe von den Corona-Einschränkungen noch stark betroffen. In diesem Jahr ziehen die Umsätze nun wieder an. Doch das Vorkrisenniveau liegt noch in weiter Ferne.